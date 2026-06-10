Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Feke ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.43'te merkez üssü Feke ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Kozan ve Saimbeyli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı