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Adana'da yatak fabrikasında yangın: Soğutma çalışmaları devam ediyor

Adana'da yatak fabrikasında yangın: Soğutma çalışmaları devam ediyor
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Adana Sarıçam'daki bir yatak üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yatak üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bedlex isimli yatak üretim fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere uzun süre müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Fabrikada yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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