Adana'daki Orman Yangınlarıyla İlgili 7 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da meydana gelen iki ayrı orman yangınının ardından, 5 kişi tutuklandı. Yangınlardan birinin söndürülmesi sırasında bir yangın söndürme uçağı kırıma uğradı. Yangın çıkaran 7 şüpheli kesinleşen ifadeleri sonrası cezaevine gönderildi.

Adana'daki orman yangınlarını çıkaran 7 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da bir yangın söndürme uçağının müdahale ederken kırıma uğramasına neden olan orman yangınıyla ilgili 5, başka bir orman yangına neden olan 2 olmak üzere 7 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 18 ve 19 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Bozcalar ile Fadıl Mahallesi'nde iki ayrı orman yangını meydana gelmişti.

18 Haziran'da anız yangını ile başlayıp ormana sıçrayan yangınla ilgili şüpheliler D.A. ile F.Ç. yakalandı. Havadan ve karadan ekiplerin müdalesiyle söndürülen yangını çıkardıklarını itiraf eden 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uçak düşmesine neden olan yangına: 5 tutuklama

İkinci yangın ise 19 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Fadıl Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkmıştı. 12 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile 28 kara ekibiyle müdahale edilen orman yangını yaklaşık 8 saatlik mücadele ile söndürülmüştü. Yangına müdahale için Seyhan Baraj Gölü'nden su alıp kalkış yapmaya çalışan bir yangın söndürme uçağı da düşmüş, 2 pliot sağ kurtulmuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili güvenlik güçleride çalışma yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın çıkarılmasıyla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 5 şüpheli jandarma da ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Peşpeşe çıkan 2 orman yangınında toplam 7 şüpheli tutuklanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.