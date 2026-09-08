Adana’daki orman yangını kontrol altında

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Kozan'a bağlı Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alırken bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı