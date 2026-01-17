Haberler

Adana'daki cinayetin şüphelileri Edirne'de yakalandı

Adana'daki cinayetin şüphelileri Edirne'de yakalandı
Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde, işyeri sahibi Cengiz Durmaz'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından aranan 2 şüpheli, Edirne'de polis tarafından yakalandı. Kaçma hazırlığında oldukları belirlenen zanlılar, titiz bir operasyonla gözaltına alındı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş yeri sahibi Cengiz Durmaz cinayetinin failleri oldukları şüphesiyle aranan 2 şahıs, Edirne'de polis ekiplerince yakalandı.

Haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gizlendikleri adreste kıskıvrak yakalandı.

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir ocakbaşında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerine gelen iki şahıstan biri içeri girerek iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabancayla defalarca ateş açtı.

Saldırı sonrası şüpheli, kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden hızla kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan 57 yaşındaki Cengiz Durmaz, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da gerçekleştirilen cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Edirne'de oldukları tespit edildi. Yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - EDİRNE

