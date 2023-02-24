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Adana'daki 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi TSK'ya ait uçakla İstanbul'a getirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana'daki 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi TSK'ya ait uçakla İstanbul'a getirildi Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulan 38 depremzede ve 31 refakatçi Adana'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul Atatürk...

Adana'daki 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi TSK'ya ait uçakla İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulan 38 depremzede ve 31 refakatçi Adana'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından yaralı olarak kurtarılan depremzedelerin çeşitli illere tahliyeleri hız kesmeden devam ediyor. Adana'da enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 38 depremzede ve 31 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri nakliye uçağı ile saat 02.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. 112 ekipleri yaralılar gelmeden önce Atatürk Havalimanı'nda bekledi. Yaralıları uçaktan alan sağlık ekipleri tedavi için çeşitli hastanelere kaldırdı.

TSK hız kesmeden yaralıları tahliye ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan arama kurtarma çalışmalarına devam ederken bir yandan da tahliye işlemlerini aralıksız devam ettiriyor. Adana'daki enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Askerler yaralıların uçaktan indirilip ambulansa bindirilmesi anında sağlık ekiplerine yardım etti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

Kahramanmaraş İstanbul Adana TSK 3. Sayfa Güncel Haberler

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