Sağlığa zararlı olabileceği değerlendirilen bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi

Adana'da yapılan polis denetiminde bir yolcuya ait çuvaldan bin 515 adet kaçak peluş oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların sağlığa zararlı olabileceği belirtildi ve 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Adana'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yönelik yaptığı denetimde bir yolcuya ait çuvaldan çıkan bin 515 adet kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi. Sağlığa zararlı olabileceği değerlendirilen ürünlere el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 yolcuya ait çuvalının içerisindeki bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların zararlı olabileceği değerlendirilerek el konuldu.

2 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
