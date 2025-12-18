Haberler

PTT kargo aracı ile dolmuş şoförünün trafik tartışması darpla bitti

Adana'da PTT kargo aracı şoförü ile dolmuş şoförü arasında yol verme tartışması sonucu yaşanan kargaşa, dolmuş şoförünün darp edilmesiyle noktalandı. Olay anları kameraya yansıdı.

Adana'da trafikte yol verme tartışması sonucu PTT kargo aracının şoförü, dolmuşun önünü kesip 'Sen bana oğlum diyemezsin' diyerek tehditler savurdu. Dolmuş şoförünün araçtan inmesinin ardından darp edilmesi ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. 34 NSB 598 plakalı PTT kargo aracının sürücüsü ile 01 M 0624 plakalı dolmuş şoförü, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda yol verme tartışması yaşadı. İkilinin yol verme tartışmasının ardından iddiaya göre dolmuş şoförü, PTT kargo aracının şoförüne 'Oğlum git' diyerek küfür etti. Bunun üzerine PTT kargo aracının şoförü 'Sen bana oğlum diyemezsin' diyerek aracından inip dolmuşun önüne geçti ve 'Hadi git, ben seni bitireceğim, bir daha kimseye oğlum deme. Bana oğlum diyemezsin' diyerek bağırdı.

Bir süre sonra dolmuştan inen şoför, bu seferde PTT kargo aracının sürücüsünün yanında bulunan başka bir şahıs tarafından darp edildi.

O anlar saniye saniye görüntülenirken çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - ADANA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

