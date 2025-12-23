Haberler

Adana'da gergin yıkım: Dükkanlar yakıldı, bir kişi kendine zarar verdi

Adana'da gergin yıkım: Dükkanlar yakıldı, bir kişi kendine zarar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Amerikan Adası'nda yıkım süreci sırasında esnaf tepki göstererek iş yerlerini ateşe verdi ve bir kişi kendisine zarar vererek müdahale etmeye çalıştı. Polis ve jandarma olaylara müdahale etti.

Adana'da Amerikan Adası olarak bilinen bölgede yıkım sırasında ortalık savaş alanına döndü. Yıkıma tepki gösteren bazı esnaf iş yerlerini ateşe verirken, bir kişi bıçakla kendisine zarar verip iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemeye çalıştı.

Uzun yıllardır tartışma konusu olan Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda yıkım süreci bugün başladı. Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle bici bici gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından, ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi. Polis tedbirleri arasında Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçelerin adaya girmesiyle birlikte gerginlik başladı. Bazı esnaf yıkıma tepki gösterirken, bir vatandaş bıçakla kendisine zarar vererek polis ve iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, kendisine zarar veren kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Öte yandan, bazı iş yeri sahiplerinin, yıkımı protesto etmek amacıyla iş yerlerini ateşe verdi. Çıkan yangınlara TOMA ile müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Olaylar sırasında polise direnen bazı kişilerde gözaltına alındı.

Bölgede alınan tedbirlerle yıkımı sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Bakan Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araçlar için emsal karar
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title