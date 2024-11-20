Üye Girişi
Haberler

Adana'da Yaya Geçitlerinde Sürücülere Ceza Yağdı

Adana'da Yaya Geçitlerinde Sürücülere Ceza Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere toplam 90 bin 915 TL ceza kesildi. Uygulama, dron ile tespit edilen sürücülere yönelik gerçekleştirildi. Ceza yiyen bir sürücü, yaya yolunda kimse olmadığını savundu.

Adana'da yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere adeta ceza yağdı. Uygulamada yayalara öncelik tanımayan sürücülere toplamda 90 bin 915 TL para cezası kesilirken ceza yiyen bir sürücü ise, "Yaya yolunda kimse yoktu, görsem dururum" diye isyan etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama düzenlendi.

Dron ile tespit edildi, 90 bin 915 TL ceza uygulandı

Uygulamada yayalara yol vermeyen sürücüler dron ile tespit edildi. Yayalara öncelik tanımayan 29 sürücüye toplamda 90 bin 915 TL para cezası uygulandı. Uygulamada bisiklet yolundan giden 7 motosiklet sürücüsüne ve kask takmayan 21 sürücüye toplamda 25 bin 32 TL ceza kesildi.

Ceza yiyen sürücüden 'Yaya yolunda kimse yoktu' savunması

Yayalara yol vermediği için para cezası kesilen servis şoförü Mehmet Ayyıldız, "Yaya yolunda kimse yoktu. Yoldan geçen olmaz ise ne diye duralım. Görsem neden durmayayım. Ben kimseyi görmedim, görsem dururum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MİT'ten Orta Doğu'da operasyon! Gri listedeki terörist yakalandı

MİT'ten Orta Doğu'da operasyon! Kritik isim yakalandı

 Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev

Doktor Mehmet Öz'e ABD'de kritik görev

 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti

İmamoğlu ve Polat çiftinin davasına bakan savcı hakkında karar
Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı

Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı! 3 artış daha yapacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esra Erol programında Aleyna Demircioğlu ve Vedat Savga olayı nedir? Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e yeni görev! MERKEZ BANKASI Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ahmet Davutoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi! Hacer Foggo kimdir? Halk Tv konuğu Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo biyografisi! MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Kasım ayı faiz kararı ne zaman belli olur? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz toplantısı ne zaman? Müge Anlı Tutku Dilara Kayıkçı'ya ne oldu, olayı nedir? Tutku Dilara Kayıkçı bulundu mu? 21 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 20 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.