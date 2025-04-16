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Adana'da Yatak Altında 4 Kilo Bonzai Ham Maddesi Ele Geçirildi

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Adana'da düzenlenen operasyonda bir şüphelinin yatağının altından 71 paket bonzai ham maddesi ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu satıcısı olmadığını iddia etti ancak tutuklandı.

İçi de satıcı da değilim dedi, yatağının altından 71 paket bonzai ham maddesi çıktı

ADANA - Adana polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda şüphelinin yatağından 4 kilo 300 gram bonzai üretilecek 71 paket halinde ham madde ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olmadığını ileri sürdü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli B.G.'nin (34). uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Evde yapılan detaylı aramada, yatak altına gizlenmiş 71 paket halinde toplam 43,48 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddeyle yaklaşık 4 kilo 300 gram bonzai üretilebildiği öğrenildi. Şüpheli B.G., ifadesinde uyuşturucu satıcısı ya da kullanıcısı olmadığını ileri sürerek kendini savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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