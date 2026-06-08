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Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kendilerinden haber alınamayan Gülsüm (70) ve Hasan Girten (72) çifti, evlerinde ölü olarak bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Dervişiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülsüm (70) ile eşi Hasan Girten'den (72) bir süre haber alamayan komşuları çifte telefonla aradı. Telefonlara cevap verilmemesi üzerine eve giden komşular, kapıyı açtıklarında yaşlı çifti hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gülsüm ve Hasan Girten'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, çiftin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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