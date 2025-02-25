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Adana'da Yaşlı Adam Hayvanlarını Otlatırken Hayatını Kaybetti

Adana'da Yaşlı Adam Hayvanlarını Otlatırken Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde 60 yaşındaki Mehmet Arık, hayvanlarını otlatmak için çıktığı evinin yakınında cansız bedeni bulundu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Arık'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Adana'nın Kozan ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün Pekmezci Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Mehmet Arık, hayvanları otlatmak için evinden çıktı. Ancak akşam hayvanların eve dönmesi rağmen Arık, güvenlik görevlilerine olayı bildirdi. Bunun üzerine Arık'ı arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada Arık, arazide hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Evine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Mehmet Arık'ın kalp krizi nedeni ile hayatını kaybettiği, kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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