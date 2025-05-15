Adana'da Yasadışı Silah Üreten Şüpheli Yakalandı

Adana'da silah üretimi yapan şüpheli yakalandı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri, yasadışı silah üreten şüpheliyi yakaladı, çok sayıda tabanca parçası ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir işyerinde yasadışı silah üretildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 2 adet tabanca yapımında kullanılan kumlama makinası, 2 adet tabanca yapımında kullanılan pandroraf, 59 adet tabanca tetik parçası, 70 adet tetik tertibatı, 82 adet tabanca mili, 107 adet tabanca şarjörü, 203 adet tabanca kabzası, 872 adet mermi çekirdeği ve 591 adet tabanca üretiminde yarayan yedek parça ele geçirildi.

Silah parçalarına el konulurken, şüpheli jandarmaya götürüldü.