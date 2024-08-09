Adana'da yapılan operasyonda 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Adana İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu, uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan operasyonda iki araç içerisinde toplam 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Yapılan uygulama sonucunda olayla ilgili olarak 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların adli işlemleri devam etmekte. - ADANA