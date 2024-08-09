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Adana'da yapılan operasyonda 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

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Adana İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu, uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan operasyonda iki araç içerisinde toplam 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şahısların adli işlemleri devam etmektedir.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Adana İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu, uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan operasyonda iki araç içerisinde toplam 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Yapılan uygulama sonucunda olayla ilgili olarak 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların adli işlemleri devam etmekte. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Pozantı adana Güvenlik Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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