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Adana'da yapılan çalışmalarda 9 ruhsatsız silah ele geçirildi, 44 kişi yakalandı

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 9 ruhsatsız silah ele geçirildi ve aranan 44 kişi yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde ve çalıntı motosikletler de ele geçirildi.

Adana'da bir haftada yapılan çalışmalarla 9 ruhsatsız silah ele geçirilirken aranan 44 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Müdürlüğü ekipleri 9-16 Mayıs tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 8 şarjör 99 fişek ele geçirdi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 23.89 gram uyuşturucu madde 39 uyuşturucu hap ele geçirilirken aynı zamanda çalınan 5 motosiklet ele geçirildi. Asayiş uygulamaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi ise yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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