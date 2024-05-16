Adana'da yapılan çalışmalarda 9 ruhsatsız silah ele geçirildi, 44 kişi yakalandı

Adana'da bir haftada yapılan çalışmalarla 9 ruhsatsız silah ele geçirilirken aranan 44 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Müdürlüğü ekipleri 9-16 Mayıs tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 8 şarjör 99 fişek ele geçirdi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 23.89 gram uyuşturucu madde 39 uyuşturucu hap ele geçirilirken aynı zamanda çalınan 5 motosiklet ele geçirildi. Asayiş uygulamaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi ise yakalandı. - ADANA