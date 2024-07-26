Adana'da yapılan asayiş uygulamaları sonucunda 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aranan 37 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğünce 18-25 Temmuz tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları sonucunda 12 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve bu silahlara bağlı 12 şarjör, 46 fişek ele geçirildi. Aynı zamanda yapılan çalışmalar sonucunda 287,73 gram uyuşturucu madde, 200 bin kaçak sigara, 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. Trafik denetleme ekiplerince yapılan sorgulamalar sonucunda bin 105 motosiklet sorgulandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Öte yandan, hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs ise yakalandı. - ADANA