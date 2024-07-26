Üye Girişi
Haberler

Adana'da yapılan asayiş uygulamaları sonucunda 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aranan 37 kişi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan asayiş uygulamaları sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca, 37 aranan kişi de yakalandı.

Adana'da yapılan asayiş uygulamaları sonucunda 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aranan 37 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğünce 18-25 Temmuz tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları sonucunda 12 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve bu silahlara bağlı 12 şarjör, 46 fişek ele geçirildi. Aynı zamanda yapılan çalışmalar sonucunda 287,73 gram uyuşturucu madde, 200 bin kaçak sigara, 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. Trafik denetleme ekiplerince yapılan sorgulamalar sonucunda bin 105 motosiklet sorgulandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Öte yandan, hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs ise yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam Adana Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

 Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Bakmadan Geçme

26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! 45 yaşındaki adamı bıçaklayarak katlettiler

Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! 45 yaşındaki adamı bıçaklayarak katlettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title