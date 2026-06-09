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Hamile kadın ve oğlu yangından kurtarıldı

Hamile kadın ve oğlu yangından kurtarıldı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu, yangında maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Adana'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken hamile anne ile oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan hamile kadın ve oğlu yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamadı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken anne ile oğlunu güvenli bir şekilde dışarı çıkarttı. Anne ile oğlunun durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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