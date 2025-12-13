Ev yandı, alzheimer hastası yaşlı kadın aranıyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken evde tek başına yaşayan alzheimer hastası 85 yaşındaki Zeynep Keklik'e ulaşılamadı.

İlçenin Gökçe Mahallesi'ndeki bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu tek katlı evdeki yangın söndürüldü. Tamamen çöken evde, tek başına yaşayan alzheimer hastası Zeynep Keklik'e ise ulaşılamadı. Ekipler, Keklik'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ADANA