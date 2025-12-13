Haberler

Yangında evi küle dönen yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı

Güncelleme:
Aladağ ilçesinde çıkan yangında 85 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Keklik'in evi kül oldu ve cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sonrası yapılan incelemelerde Keklik'in yalnız yaşadığı belirlendi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangında evi küle dönen 85 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi'nde çıktı. 85 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Keklik'e ait müstakil evde çıkan yangına komşuların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası yapılan incelemede evde yalnız yaşayan Keklik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keklik'in bulunan cenazesi, ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

