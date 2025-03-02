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Adana'da Yangın: Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Adana'da Yangın: Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Kurtarıldı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangın sobanın devrilmesi sonucu çıktı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Adana'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, sobanın devrilmesi sonucu bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bu arada yaşlı kadın evde mahsur kaldı. Yaşlı kadını kurtarmak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Yaşlı kadın balkondan vatandaşların yardımıyla aşağı indirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Evde maddi hasar oluştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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