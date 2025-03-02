Adana'da Yangın: Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Adana'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, sobanın devrilmesi sonucu bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bu arada yaşlı kadın evde mahsur kaldı. Yaşlı kadını kurtarmak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Yaşlı kadın balkondan vatandaşların yardımıyla aşağı indirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Evde maddi hasar oluştu. - ADANA