Haberler

Korkutan yangın! Uykuda yakalandılar, hastanelik oldular

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Korkutan yangın! Uykuda yakalandılar, hastanelik oldular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangına uykudayken yakalanan 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 katlı bir binanı 2. katındaki dairede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesi Fehmi Özay Türkay Caddesi üzerinde A. G.'ye ait bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR, HASTANELİK OLDULAR

Saat 23.45 sıralarında meydana gelen yangında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangına uykuda yakalanan ev sahibi A. G. (56), oğlu M. G. (33), eşi N.G. ve N. G. çocuğu dumandan etkilendikleri için ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı olarak elektrik ve doğal gaz akışı kesildi. Yangında dumandan etkilenen ailenin hastanedeki tedavileri sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı

Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama

Galatasaray'dan iki yıldızı için beklenen açıklama geldi
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.