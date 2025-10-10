Haberler

Adana'da Yalnız Yaşayan 73 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

73 yaşındaki Ali Tacir, komşularının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Ekipler, cansız bedenini yüksek katlı binadan asansörle indirmek zorunda kaldı.

Adana'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki şahıs, komşularının kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Ekipler, yaşlı adamın cenazesini 12'nci kattaki dairesinden eşya taşıma asansörüyle indirmek zorunda kaldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Selamoğlu Sitesi'nde meydana geldi. Komşuları, bir süredir haber alamadıkları Ali Tacir'in (73) evinden kötü kokular geldiğini fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. AFAD'ın yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, binanın yüksek katı nedeniyle eşya taşıma asansörü yardımıyla indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Normal ölüm olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
