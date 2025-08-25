Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 34 yaşındaki B.V. ve 17 yaşındaki M.T., 286 gram bonzai ile yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, operasyon sırasında evlerinde ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili olarak 'kullanıcıyız' diyerek suçlamaları reddetti.

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen biri 17 yaşında 2 şüpheli 286 gram bonzai ile yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.V (34) ve M.T'nin (17) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisleri şüphelilerin Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda evin içerisinde 6 pakette toplam 286 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadesinde kullanıcıyız diyerek suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu

Üniversiteli Helin'in sır ölümü! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.