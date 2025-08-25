Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen biri 17 yaşında 2 şüpheli 286 gram bonzai ile yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.V (34) ve M.T'nin (17) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisleri şüphelilerin Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda evin içerisinde 6 pakette toplam 286 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadesinde kullanıcıyız diyerek suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı. - ADANA