Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu satışına yönelik yapılan operasyonda, 40 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan M.Ç. ve B.Y. tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.Ç. ve B.Y'yi Zafer Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ekipler, şahısların üstünden 40 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa