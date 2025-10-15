Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu satan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.Ç. ve B.Y'yi Zafer Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ekipler, şahısların üstünden 40 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA