Kozan'da uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, yapılan operasyonla tutuklandı. Ekipler yapılan aramada binlerce uyuşturucu hap ve silah ele geçirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi tutuklandı. Yapılan aramada 5 bin 473 uyuşturucu hap, 1 pompalı av tüfeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde A.E.E.'nin uyuşturucu sattığı tespit edildi. Polis şüpheliyi teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucu 10 Ocak günü şahıs Tufanpaşa Mahallesi Canoğlu Sokak'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Şüphelinin üstünde ve ikametinde yapılan aramalarda 5 bin 473 uyuşturucu hap, 1 pompalı av tüfeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, bugün adliyeye sevk edilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

