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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda Üç Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda Üç Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden birinin adliyeden çıkarken sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin adliyeden çıkarken "Kul bahtını yaşar, bahtına ne çıkarsa" sözleri dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 3 şahsa ait 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan aramalarda 2,85 gram metamfatemin, 41,39 gram kannabinoid, 30 adet sentetik ecza, 6 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler D.U., H.D. ve B.B., ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin adliyeden çıkarken "Kul bahtını yaşar, bahtına ne çıkarsa" sözleri ise dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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