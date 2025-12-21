Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 18 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 24 şüpheli yakalandı, 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteğiyle adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA