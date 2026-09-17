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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
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Adana’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 393 sentetik uyuşturucu hap ve 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 393 sentetik uyuşturucu hap ve 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ile Seyhan ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 3 farklı adres ve 1 motosiklete yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 393 adet sentetik uyuşturucu hap ile 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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