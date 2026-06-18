Haberler

Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar: 4 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar: 4 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda sentetik ecza, esrar, Hint keneviri ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza, esrar, Hint keneviri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi ile Seyhan ilçelerindeki Yenibey ve Sarıyakup mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 474 sentetik ecza, 53,70 gram esrar, 92 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ile 12 mermi, 2 ruhsatsız tüfek ve 7 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor
Osman Bektaş'tan Karadeniz’de 3 il için kritik deprem uyarısı: En büyük senaryo 6,6

Uzman isimden 3 il için dikkat çeken deprem açıklaması
İran ile mutabakat zaptını imzalayan Trump: Bu kolay değildi

110 gün sonra gelen imza! Tek cümlesiyle her şeyi anlattı
Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek

Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
Taşacak Bu Deniz'in kadrosundan çıkarılan Gezep isyan etti

Taşacak Bu Deniz'in kadrosundan çıkarılan Gezep isyan etti
İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

6 milyonda 1 görülen olay İzmir'de yaşandı: Erkek kedimiz doğurdu