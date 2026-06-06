Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

Adana'da narkotik polisinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ile mermi ve şarjör ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında K.E., M.Ü., D.T.Ü. ve C.C. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 53 paket halinde toplam 179,29 gram sentetik kannabinoid, 2 paket içerisinde 14,52 gram toz halde sentetik ecza ile 70 fişek ve şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.E., M.Ü., D.T.Ü. ve C.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı