Haberler

Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama

Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir geri dönüşüm merkezi ve iki iş yerinde yapılan aramalarda 262 bin 473 uyuşturucu hap ile 3 milyon uyuşturucu hap yapabilecek 833 kilo 500 gram hammadde ele geçirildi. 8 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Adana'da 1 geri dönüşüm merkezi, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda 262 bin 473 uyuşturucu hap ile 3 milyon uyuşturucu hap yapabilecek 833 kilo 500 gram hammadde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Havutlu Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde Dönüştürme Merkezi olarak kullanılan 1 galeri, 2 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 262 bin 473 uyuşturucu hap, 1 blister hazırlama makinesi, 1 kapsül doldurma makinesi, 1 kapsül temizleme makinesi, 1 karıştırma makinesi, 1 jeneratör, 2 kompresör makinesi, 3 milyon uyuşturucu hap yapabilecek 833 kilo 500 gram hammadde, 25 kilogram katkı maddesi, 972 bin boş kapsül ve çeşitli plastik malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si is ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.