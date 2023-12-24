Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Yapılan aramalarda 53.36 gram bonzai katkılı toz maddesi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet S. ve Erdeniz T.'nin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir eve yaptığı baskında şüphelileri yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin evinden 53,36 gram bonzai katkılı toz maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet S. tutuklanırken, Erdeniz T. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA