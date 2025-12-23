Haberler

Adana'da torbacı operasyonunda 5 tutuklama

Adana'da torbacı operasyonunda 5 tutuklama
Güncelleme:
Adana'da düzenlenen narkotik operasyonunda 156 bin 418 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak bilinen şüphelileri yakalamak için operasyon gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında torbacı olarak bilinen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan arama çalışmalarında 156 bin 418 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

