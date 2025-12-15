Haberler

Parklarda, sokaklarda uyuşturucu içen 12 kişi suçüstü yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, parklarda ve sokak aralarında uyuşturucu madde kullanan 12 kişi suçüstü yakalanarak adli işleme tabi tutuldu. İşlemlerde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adana'da parklarda ve sokak aralarında uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik yapılan denetimlerde 12 kişi suçüstü yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet, Mirzaçelebi, Sucuzade mahallerindeki parklarda ve sokak aralarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde uyuşturucu madde kullanan 12 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan kişilerin üzerlerinde yapılan arama çalışmalarında toplamda, 96 adet sentetik ecza, 78 gram bonzai, 15 gram esrar ve 4,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan 12 kişiye ise adli işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
