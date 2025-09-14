Adana'da Uyuşturucu Kullanan Şahıs Gözaltına Alındı

Adana'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için çalışma başlattı. Polis bu çalışma kapsamında Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında O.Ç (37) isimli şahsın uyuşturucu kullandığını tespit etti. Polis şahsı "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla gözaltına aldı. - ADANA