Adana'da Uyuşturucu Kullanan Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımıyla mücadele kapsamında 37 yaşındaki O.Ç'yi gözaltına aldı.

Adana'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için çalışma başlattı. Polis bu çalışma kapsamında Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında O.Ç (37) isimli şahsın uyuşturucu kullandığını tespit etti. Polis şahsı "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
