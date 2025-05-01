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Adana'da Uyuşturucu Krizi: Şahıs Merdivenlerde Sızdı

Adana'da Uyuşturucu Krizi: Şahıs Merdivenlerde Sızdı
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Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, Adana'da merdivenlerde sızıp kaldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, merdivenlerde sızıp kaldı.

İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs merdivenlerde sızıp kalırken çevreden geçen vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu bir kez daha ortaya koydu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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