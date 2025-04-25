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Adana'da Uyuşturucu Krizi Geçiren Şahıs Sokakta Flaşan Hareketler Yaptı

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Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, demir parmaklıklara tutunarak değişik hareketler sergiledi. Çevredeki vatandaşlar bu anları kaydetti, sosyal medyada paylaşıldı.

Adana'da uyuşturucu etkisindeki bir şahıs kriz geçirdi

ADANA - Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, demir parmaklıklara tutunup değişik hareketler sergiledi.

İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs demir parmaklıklara tutunup değişik hareketler yaparken çevreden geçen vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİS AKIN AĞAÇDALI - 3.Sayfa
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