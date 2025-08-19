Adana’da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana’da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde biri bebek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Sürücü Engin Eldaş, annesi ve komşu kadınlar ile çocuklarını taşırken kaza yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden biri bebek, 5 kişinin kimlik bilgiler belirlendi. Araç sürücüsünün, annesiyle birlikte Adana'nın Kozan ilçesindeki kırsal mahalledeki evlerine giderken, yol üzerinde bulunan komşu mahalleye bırakmak üzere iki kadın ve bir çocuğu da aracına aldığı ortaya çıktı.

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolu Kanlıdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin Eldaş (23) idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazeler, araçtan alınarak bölgedeki ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Daha sonra cenazeler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölenlerin de kimlikleri belirlendi

Hayatını kaybedenlerin sürücü Engin ile annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta ile anne Duygu Yılmaz ile bebeği Defne olduğu bildirildi. Öte yandan Yukarıkeçili Mahallesi'nde ikamet eden anne Fatma ile oğlu Engin'in, Kozan'da karşılaştıkları akrabalık bağları olan 2 kadın ile çocuklarını komşu mahalle Marankeçili'deki evlerine götürmek için araçlarına aldıkları ortaya çıktı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor

Trump'tan tüm dünyanın merak ettiği soruya yanıt
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum

Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı

8 kişi için tutuklama kararı! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye gidiyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı

Uzun yıllardır Süper Lig'de oynayan yıldız futbolcu Amed'e imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.