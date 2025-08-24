Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Akif Özgüner'in kullandığı otomobil uçuruma düşerek 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece ilçeye bağlı Yeşilbağlar Mahallesi Bayraklı Tepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Özgüner'in kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler, uçurumdaki aracı görüp 112'ye ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özgüner ile yanındaki Cumali Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Özgüner ile Cumali Duru'nun cansız bedenleri morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
