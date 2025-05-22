Adana'da Üç İş Yerini Soyan Şüpheli Yakalandı

Adana'da Üç İş Yerini Soyan Şüpheli Yakalandı
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Adana'da 2 gün içinde 3 işyerinden hırsızlık yapan E.D. isimli şüpheli, güvenlik kameraları ile tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, hırsızlık suçlamasını reddederek işyerlerine bir şeyler sormak için girdiğini söyledi.

Üç iş yerini soydu: "İş yerlerine bir şeyler sormak için girdim" dedi

ADANA - Adana'da 2 gün içinde 3 işyerinden hırsızlık yapan şüpheli, 40 saatlik güvenlik kamerasının izlenmesiyle tespit edilip yakalandı. Tutuklanan şüphelinin "İşyerlerine bir şeyler sormak için girdim"dediği öğrenildi.

İddiaya göre, 5 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde bulunan bir züccaciyeye giren şüpheli E.D., işyerinden 5 bin TL çalarak kayıplara karıştı. Bu olaydan bir gün sonra aynı şüpheli Kocavezir Mahallesi'nde başka bir işyerinden kredi kartları, değerli tespihler ve antika paralar çaldı. Aynı gün mahalledeki bir çay ocağına giren şüpheli cep telefonu hırsızlığı da yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüpheli E.D.'nin saklandığı adresi tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde yakalanan şüpheli, "Görüntüler bana ait, ancak ben hırsızlık yapmadım. İşyerlerine sürekli bir şeyler sormak için girdim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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