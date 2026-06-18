Adana'da traktör kazası: 1 ölü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayı gören tarla sahibi ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada ot biçmek için traktörüyle araziye giden Gazi Etkü, henüz belirlenemeyen nedenle traktörün devrilmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi Etkü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı gören tarla sahibi ise yaşadığı şok nedeniyle fenalaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan tarla sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gazi Etkü'nün cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı