Haberler

Trafikte dehşet: Tırdaki yolcu bıçakla saldırdı

Trafikte dehşet: Tırdaki yolcu bıçakla saldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, trafikte çıkan bir tartışma sonrasında tırda bulunan bir yolcu, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. Olayda yaralanan olmazken, görüntüler araç kamerasına yansıdı. Polisi ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Adana'da trafikte çıkan tartışmada tırda bulunan yolcu, otomobil sürücüsünün önünü kesip bıçakla saldırarak, araca zarar verdi. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tır şoförü aracıyla otomobilin önünü keserken, araçta yolcu olarak bulunan şahıs eline aldığı bıçakla otomobil sürücüsüne yöneldi. Şüpheli, otomobile de zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar otomobildeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

