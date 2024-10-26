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Adana'da Trafik Tartışmasında Bıçaklı Saldırı

Adana'da Trafik Tartışmasında Bıçaklı Saldırı
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Adana'da bir trafik kazası sonrası çıkan tartışmada AK Parti Adana Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Yücel hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

Adana'da trafikte çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan AK Parti Adana Gençlik Kolları Başkanı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi 82066 sokakta dün gece meydana geldi. İddiaya göre AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel (25), yoldaki kasis nedeniyle yavaşlayan Metin A.'nın (35) aracına arkadan çarptı. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Metin A. Yücel'e bıçakla saldırıp yaraladı. Yücel'in yaralanması üzerine şüpheli kaçtı. Bunun üzerine çevredekiler olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yücel'i hastaneye kaldırıldı. Yücel'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olaydan sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin Barış Mahallesinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin aracı terk edilmiş halde bulundu. Daha sonra şüphelinin yerini de belirleyen polis şahsı almak için baskın yaptı. Kaçan şüpheli kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Ayrıca şüphelinin kasten yaralama ve bir çok suçtan 9 kaydının olduğu öne sürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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