Haberler

Baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazada hurdaya dönen aracın baba yadigarı olduğu öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası gençler yeni bir olay olmaması için polislerle birlikte aracı yol kenarına ittirerek çekerken otomobilin baba yadigarı olduğu öğrenildi.

Kaza,01.00 sıralarında Adana-Kozan çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. idaresindeki 01 BHY 07 plakalı otomobil kapalı şeritten Kozan istikametine dönüş yapan Z.G. yönetimindeki 01 RE 053 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Kazayı gören bir grup genç ise başka bir olayın yaşanmaması için polis ekipleriyle birlikte aracı iterek yol kenarına almaya çalıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. CANKUR ekipleri, 01 BHY 07 plakalı otomobilde oluşan tüp kaçağını önlemek amacıyla hurdaya dönen aracın kaportasını kesici aletle açarak tüpü kapattı. Ayrıca kaza yerinde yaklaşık 40 metre fren tespit edildi. Olay yerine gelen H.Y.'nin yakınları hurdaya dönen otomobilin 40 gün önce vefat eden sürücünün babasından kaldığı ve araca binmeye kıyamadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi

İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi

Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına yanıt geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Epstein belgelerinde Michael Jackson'ın da fotoğrafı ortaya çıktı

Epstein belgelerinde Michael Jackson sürprizi!
Cem Küçük: Candaş Tolga Işık'ın babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş

"Candaş Tolga'nın babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş"
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title