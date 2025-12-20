Baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası gençler yeni bir olay olmaması için polislerle birlikte aracı yol kenarına ittirerek çekerken otomobilin baba yadigarı olduğu öğrenildi.

Kaza,01.00 sıralarında Adana-Kozan çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. idaresindeki 01 BHY 07 plakalı otomobil kapalı şeritten Kozan istikametine dönüş yapan Z.G. yönetimindeki 01 RE 053 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Kazayı gören bir grup genç ise başka bir olayın yaşanmaması için polis ekipleriyle birlikte aracı iterek yol kenarına almaya çalıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. CANKUR ekipleri, 01 BHY 07 plakalı otomobilde oluşan tüp kaçağını önlemek amacıyla hurdaya dönen aracın kaportasını kesici aletle açarak tüpü kapattı. Ayrıca kaza yerinde yaklaşık 40 metre fren tespit edildi. Olay yerine gelen H.Y.'nin yakınları hurdaya dönen otomobilin 40 gün önce vefat eden sürücünün babasından kaldığı ve araca binmeye kıyamadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA