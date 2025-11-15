Adana'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da kontrolden çıkan cipin karşı yönden gelen panelvan araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Merkez Cami alt geçidi Mersin istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Görecek (20) idaresindeki 34 RC 9533 plakalı Nissan marka cip, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Bayram O.'nun (46) kullandığı 31 LV 973 plakalı panelvan ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü Yunus Görecek ile ismi öğrenilemeyen kadın yolcu hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA