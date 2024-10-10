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Adana'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 18 yaşındaki Sıla Taşdelen'in kullandığı otomobilin beton bariyere çarpması sonucu gerçekleşen kazada genç sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Sarıçam İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sıla Taşdelen'in (18) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada, sürücü Taşdelen olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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