Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.20 sıralarında Özdemir Sabancı Bulvarı cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Bölge Trafik istikametine seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 34 KFV 448 plakalı otomobil, Büyükmangıt Mahallesi girişi cezaevi kavşağında Şaban Coşkun (54) idaresindeki 01 AIJ 702 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan motosiklet sürücüsü Şaban Coşkun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü R.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinde nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından Coşkun'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA