Haberler

Adana'da 20 bin 546 sürücüye cezai işlem uygulandı

Adana'da 20 bin 546 sürücüye cezai işlem uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 20 bin 546 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullanma, hız ihlali ve yasak yere park etme gibi birçok suçtan sürücülere işlem yapıldı.

Adana'da polis bir haftada kent genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 20 bin 546 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri il genelinde 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 105 sürücüye makas atmaktan, 82 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, bin 157 sürücüye duraklama ve yasak yere park etmekten, 28 sürücüye drift yapmak ve abartı egzoz kullanmaktan, 3 bin 536 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 588 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 11 bin 852 sürücüye radar ile tespit edilen hız ihlalinden, 350 sürücüye kaldırım üzerinde motosiklet kullanmak ve yaya geçidinde yayalara yol vermemekten, 770 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 21 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan, 441 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 146 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ceza kesildi. Ayrıca bin 470 sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden işlem yapıldığı bildirildi.

Toplamda son bir haftada 20 bin 546 sürücü hakkında cezai işlem uygulanmış olduğu belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soyguna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek