Adana'da Toplum Destekli Polislerden İhtiyaç Sahibi Yeni Doğum Yapan Anneler İçin Bebek Bezi Yardımı

Adana'da polis ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere bin 500 paket bebek bezi dağıttı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla gerçekleştirilen yardım, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildi.

Adana'da Toplum Destekli Polisler ihtiyaç sahibi yeni doğum yapan annelere bebek bezi yardımında bulundu. Kent genelinde polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bin 500 paket bebek bezi dağıttı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, yaptığı ziyaretler sırasında vatandaşları sorunlarını ve sıkıntılarını dinlediği sırada yeni doğum yapmış bir kadının, bebek bezi talebine duyarsız kalmadı. İnci, ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıtılması talimatını verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bebek bezi talebini sosyal sorumluluk projesine dönüştürerek ihtiyaç sahibi aileleri tespit etti.

Polisler tarafından kamyonete yüklenen bin 500 paket bebek bezini kadın doğum hastanelerine götürdü. Burada ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere tek tek bebek bezlerini dağıttı. Polis ailelerle sohbet edip onların sorunlarını dinledi. - ADANA